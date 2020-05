Burgemeester Remkes: “Het risico in de Randstad is nog altijd relatief groot”

Poëzie in Tijden van Corona

Beluister hier de zevende podcast van Het Woordenrijk waarin voorgelezen poëzie, boekentips, oorspronkelijke liedjes, een kort verhaal, een column van Mira Feticu en dit prachtige gedicht van Edith de Gilde.

Vrijdag

Misschien ligt ons bed te lekker

hebben we genoeg in huis

ons mooie huis

Misschien heeft angst

zich dieper in ons bloed genesteld

dan we wisten

Want, nu de voordeur langzaam openzwaait

en buitenlucht ons komt vertellen

dat hij onze vriend weer is

vertrouwen wij het niet

We drukken ons tegen de muren

onze eigen lieve muren

die ons nooit iets zouden doen

en houden onze adem in

‘We blijven hier nog even’

schrijven we aan wie ons had verwacht

gemis is pijn, maar een bekende

zijn we gekrompen of gegroeid

daar willen we eens rustig over denken

Jij, wereld waar we heus van houden

laat ons maar

tot dan

Aldus de Haagse dichter Edith De Gilde in haar bijdrage voor deze Woordenrijk. Verder hoor je Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja met een gedicht voor de Koninklijke Bibliotheek, Anne-Tjerk Mante met een nieuw lied, Mira Feticu met een column over Crossing Border, Marike Verheul die Vasalis leest, Alexander Franken zingt, Sjaak Kroes over het surfdrama, Kristel Snellen met een kort verhaal, Corina Maduro met boekentips, Adrienne van de Nieuwegiessen draagt Ida Gerhardt voor en middelbare scholier Andrej Ràcz met een gedicht. Muziek is er van: Dyzack, Eva Meijer en Rick de Leeuw.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.