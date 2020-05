Suikerfeest gebed Annour Moskee Den Haag Zuid live vanuit huis te volgen

De Marokkaanse Annour moskee heeft op meerdere vlakken last van de coronacrisis. Vandaag is de laatste dag van de vastenmaand. Tijdens de Ramadan is het normaal juist extra druk in de moskee. Gebedshuizen mogen open voor maximaal 30 personen, maar de moskee in Den Haag Zuid aan de Gaarde koos ervoor om gesloten te blijven. Zo zijn zij veel giften misgelopen vertelt voorzitter Fahid Akachar op Den Haag FM.

Akachar vertelt over de ambitieuze plannen van de moskee: “Wij wilden geld in zamelen om het dak te repareren omdat er lekkages waren, ook wilden we zonnepanelen aanschaffen om de moskee energie neutraal te maken en alle lampen vervangen door ledlichten”. De voorzitter vertelt dat tijdens de Ramadan er normaal tussen de 1000 en 1500 man dagelijks de moskee bezoeken.

De Annour moskee was dan wel gesloten, maar ze hebben niet stil gezeten de afgelopen maand: “Normaal verzorgen we ook altijd Iftar maaltijden, dat is het avondeten waar het vasten mee wordt verbroken. Wij koken dan elke dag voor ongeveer 50 mensen. Wij merkten dat vooral behoeftigen hier gebruik van maakten. Daarom dachten we als ze niet binnen kunnen komen, laten we dan maaltijden maken die ze kunnen afhalen”.

“Wij dachten aan 150 a 200 maaltijden, maar eergisteren zaten we op meer dan duizend pakketten. Met ongeveer vijftien mensen hebben we dit bereid”, vult Akachar aan “Ik ben heel trots op wat we met alle vrijwilligers hebben kunnen doen. Het voelt dubbel, want aan de ene kant voelt het heel leuk, maar aan de andere kant is het schrijnend dat er zoveel behoeftigen afkomen hierop”.

Gebed Suikerfeest van de Imam te volgen thuis

De voorzitter van de Annour moskee legt uit hoe dit jaar het einde van de Ramadan gevierd zal worden: “Wij hebben nagedacht over de mogelijkheden om de Ramadan te starten met het gebed. Maar we kunnen het niet maken om dertig mensen binnen te laten en duizend buiten te laten staan. De Imam zal het gebed wel uitvoeren in de moskee en dat kunnen mensen thuis via onze Facebook en via YouTube volgen, de moskee komt dan letterlijk de woonkamer in”.

Pas op het laatste moment weet je welke dag het einde van de Ramadan is legt Akachar uit: “De islamitische maanden zijn gekoppeld aan de maanstand en als de nieuwe maan geboren wordt dan kan het Suikerfeest gevierd worden”. Vandaag zijn er nog maaltijden uitgedeeld zoals de afgelopen maand dagelijks is verzorgd door de Annour moskee. Morgen, op zondag 24 mei wordt Eid Mubarak gevierd, oftewel het Suikerfeest. “Ik zal mensen telefonisch felicteren met de nieuwe maand en thuis met een beperkt groepje het vieren”, sluit Akachar af.

Luister hier naar het interview met Fahid Akachar.