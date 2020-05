“Schrappen ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen”

Het schrappen van de ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen. Die voorspelling deed wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Sociale zaken en werkgelegenheid) zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM.

Het kabinet maakte woensdag bekend dat ondernemers vanaf juni geen boete meer krijgen als zij personeel ontslaan terwijl zij loonkostensubsidie ontvangen. De grootste bond van het land, de FNV, noemde de stap van het kabinet “ondoordacht en contraproductief”. Ook vakbond CNV noemt het schrappen van de ontslagboete de verkeerde beslissing. “Alle sluizen richting een recordaantal werklozen staan nu open”, zei voorzitter Piet Fortuin. Ook de Haagse wethouder Van Alphen waarschuwt daar nu dus voor.

“Ik verwacht dat we er als gemeente flink wat last van gaan krijgen”, zei de wethouder in het Haagse politieke radioprogramma. “Ik verwacht dat er een verdubbeling zal ontstaan van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het schrappen van de ontslagboete kan tot gevolg hebben dat er eerder mensen ontslagen worden die anders binnengehouden zouden worden.”

Maar de gedachte van minister Wouter Koolmees (D66) is dat door deze maatregel juist werkgelegenheid wordt behouden. “Als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan, dan gaan zij alsnog failliet. En dan raken we van de regen in de drup”, zo beargumenteerde de minister. Mensen kunnen trouwens niet zomaar op straat gezet worden, want het ontslagrecht bestaat ook nog steeds. Er moeten goede redenen zijn om een werknemer te ontslaan of het bedrijf moet dus in ernstige financiële problemen zijn.

De gemeente Den Haag verstrekte 25.020 bijstandsuitkeringen in november 2019, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 21.000 mensen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben. Vorige week meldde de gemeente nog positief nieuws over de eigen bijstandsaanpak: het afgelopen jaar had het stadsbestuur ruim 4.000 mensen die al lange tijd in de bijstand zaten aan een baan of opleiding geholpen.