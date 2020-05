“Schrappen ontslagboete leidt in Den Haag tot dubbel zoveel werklozen”

Twee gewonden bij steekpartij in Lamarckstraat

Meer in

Bij een ruzie zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. Ze zouden zijn neergestoken. Dat meldt de politie. Een man uit Rotterdam en een man uit Dordrecht zijn aangehouden.

De politie kreeg zaterdagavond rond 22.40 uur melding van een vechtpartij in de Lamarckstraat, vlakbij de Laakkade in Molenwijk. Toen agenten aankwamen zagen ze verschillende mensen wegrennen. Een 32-jarige man uit Duitsland en een 34-jarige Hagenaar waren gewond.

De twee verdachten werden even later in de buurt aangehouden. De politie vond ook twee steekwapens. Een van de twee verdachten verzette zich bij de aanhouding. Beiden zitten vast.