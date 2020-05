Veel hulpdiensten op Noordelijk Havenhoofd in zoektocht naar vermiste surfer

In de zoektocht naar het lichaam van de vijfde vermiste surfer is zondagmiddag veel beweging op het Noordelijk Havenhoofd. De politie is bij het Noordelijk Havenhoofd ter plaatse met onder andere een grote zogenaamde calamiteitencontainer.

Of de activiteit op het Havenhoofd betekent dat zijn lichaam is gevonden, kan de politie niet zeggen. “Iedere aanwijzing wordt serieus onderzocht”, zegt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West. De entree van het Havenhoofd is aan het einde van de middag afgesloten. Ook aan de strandzijde mogen mensen niet in de buurt van de basaltblokken komen.

Op het strand bij Scheveningen kwamen zondagavond 11 mei vijf surfers om het leven. Een groep van acht surfers kwam die dag rond 19.15 uur op de zee voor Scheveningen in de problemen. Vijf van hen overleefden het drama niet. Alleen het lichaam van de 23-jarige Mathijs is nog niet gevonden. Dagenlang wordt al langs de kust gezocht, onder andere met drones. Bij de actie van zondagavond helpen dertig vrijwilligers mee. De actie is opgezet door de opsporingsorganisatie SAR Nederland.

Het lijkt erop dat er iets gevonden is nabij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. Enorme politie-inzet en iedereen wordt tegengehouden. Zojuist is ook een speciale vrachtwagen van de politie gearriveerd. #surfdrama #Scheveningen @omroepwest pic.twitter.com/W1Weox4zCc — Pim Markering (@PimMarkering) May 24, 2020

SAR Nederland helpt met het zoeken naar mensen die vermist zijn, zowel op het water als op het land. Met een groot aantal vrijwilligers en expertises kan SAR (search and rescue) in actie komen bij acute vermissingen of mensen die al langer zoek zijn. Ook wordt de non-profitorganisatie soms ingezet om samen met de politie te zoeken naar voorwerpen die te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld een misdrijf.

Start bij de Pier

De zoektocht begon zondag bij de Pier. Vanuit daar zijn vrijwilligers de kust af gaan zoeken.

Foto: Regio 15.