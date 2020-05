Voormalig KNRM-schipper Jaap Pronk (66) overleden

Veel hulpdiensten op Noordelijk Havenhoofd in zoektocht naar vermiste surfer

De bekende voormalig reddingsbootschipper Jaap Pronk uit Scheveningen is vrijdag onverwacht overleden, dat meldt de KNRM. Pronk was ruim veertig jaar actief voor de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. De Scheveninger werd 66 jaar.

Pronk werd begin dit jaar nog koninklijk onderscheiden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KNRM. Pronk ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het Nederlandse reddingswezen en voor KNRM station Scheveningen in het bijzonder. Hij was ruim veertig jaar actief voor de KNRM. Voor station Scheveningen nam hij deel aan bijna 1900 reddingsacties, waarbij meer dan 2.500 mensen én 130 dieren werden gered en geholpen.

Pronk stopte eind 2016 met zijn werkzaamheden voor de KNRM en werd opgevolgd door zijn zoon Hugo.

Vlag halfstok

De KNRM schrijft op haar website: ‘Als KNRM-vrijwilligers zijn we verslagen na het horen van dit bericht. Station Scheveningen en zijn vrijwilligers konden altijd op Jaap bouwen. Vele vrijwilligers heeft hij de fijne kneepjes van het reddingwerk bijgebracht. Daar zijn we hem erg dankbaar voor. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, andere familie, vrienden en kennissen enorm veel sterkte met dit grote verlies.’ De KNRM maakte vorig jaar een portret van de voormalig Schipper.