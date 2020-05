Zingende Slager zamelt samen met Haagse artiesten geld in voor KNRM en Tante Knier via Facebook Live

Het is zaterdag een komen en gaan van artiesten in het pand van de Zingende Slager op Scheveningen. Via Facebook Live wordt er met optredens zoveel mogelijk geld opgehaald voor horeca ondernemer Rene Vink van Tante Knier, die door de coronamaatregelen zijn zaak moest sluiten en nu eten kookt voor hulpbehoevenden.

“Als je voor zoveel mensen kookt dan krijg je straks een energierekening dat in de papieren loopt. Dus ik dacht daar ga ik me voor inzetten”, vertelt Marcel de Zoete ook wel bekend als De Zingende Slager. Ook het surfdrama van vorige week heeft hem aangegrepen, daarom zamelt hij ook geld in voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, die mee heeft geholpen bij de zoektocht naar de vijf vermiste surfers. “Twee van die jongens die bij Tante Knier werken die zitten ook op diezelfde reddingsboot, het is gewoon heel erg, de surfers waren allemaal jonge mensen.

Door middel van een betaalverzoek kunnen kijkers vijf euro doneren, 3 euro gaat naar Tante Knier en 2 euro naar de KNRM. De donaties stromen binnen want de teller staat inmiddels op ruim 2200 euro.

Via deze link kan er nog gedoneerd worden tot zondagmiddag 17.00 uur.