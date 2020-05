Hoofd spoedeisende hulp HagaZiekenhuis zat tijdens piek van coronavirus thuis in quarantaine

“Ik weet nog goed dat ik hoorde dat ik positief was getest op het coronavirus. Dit wil je niet, was het enige dat ik dacht. Ik wilde in het ziekenhuis blijven om te helpen. Maar de boodschap was duidelijk: je moet naar huis”, vertelt Marco Pronk, unithoofd spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis, aan mediapartner Omroep West.

Terwijl de uitbraak van het coronavirus piekte, zat hij samen met zijn gezin thuis in quarantaine. “Ik baalde ervan dat ik niet kon werken en later merkte ik dat de impact op het gezin ook heel groot is. Zij moesten langer binnenblijven dan ik.”

Na een milde infectie met Covid-19 is Marco weer aan het werk gegaan. Als hoofd van de spoedeisende hulp is hij veel bezig met zorgen voor het verplegend personeel. Zijn er voldoende beschermingsmaatregelen? Zijn er vragen en is er angst voor corona bij het personeel? Doordat hij zelf ziek is geweest, heeft hij meer begrip gekregen voor de angst en de onzekerheid die er is bij het personeel.

“Je hebt je werk en in deze moeilijke tijden wil je graag het verschil maken, maar iedereen heeft ook een thuis. Je thuis wil je niet onnodig in gevaar brengen en omdat je weet dat je als verzorgend personeel toch een grotere kans hebt op besmetting, is er onzekerheid. Dat komt ook omdat er nog veel onduidelijk is over het coronavirus. Ik heb veel geleerd van het zelf ziek zijn”, zegt Marco.