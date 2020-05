LIVEBLOG: ouderen mogen vanaf vandaag één vaste bezoeker ontvangen

Verzorgingstehuizen mogen vanaf vandaag weer bezoek ontvangen volgens strikte regels. De veiligheidsregels moeten nagekomen kunnen worden, er mag geen coronabesmetting zijn op de afdeling en er moet één persoon worden opgegeven als enige vaste bezoeker.

Helaas betekent dit in Den Haag dat nog niet alle ouderen bezoek kunnen ontvangen. Hoe dit precies zit en wat voor andere versoepelingen van de corona maatregelen er zijn kun je lezen in dit blog. Ook is al het Haagse nieuws omtrent corona te volgen via Haagse Ochtendradio, Rob’s Tussendoortje en Studio Haagsche Bluf op Den Haag FM.

Aftellen tot we weer uit mogen gaan

Over een week mogen de horeca en culturele instellingen weer open. Heel Nederland staat te popelen om weer lekker op een terrasje te kunnen zitten, gezellig uit eten te gaan en om van live muziek te genieten. Omdat heel Den Haag hier naar snakt gaan we deze week in Haagse Ochtendradio rond kwart voor negen aftellen naar dat moment… En dat doen we met artiesten die op het eerste popfestival staan tijdens deze coronacrisis, het Lucky Thirty Festival dat op 1 juni vanaf 12 uur in het Zuiderparktheater zal plaatsvinden voor maar 30 personen, de gelukkige dertig.

Vandaag bijt Van Wanko het spits af, een nieuwe Haagse band die Amerikaanse Britpop maakt. We spraken met bassist en zanger Arie Spaans die vertelt hoe zij tijdens corona hun eerste album hebben gemaakt en de eerste single digitaal hebben uitgegeven deze maand. Van Wanko staat naast Ed Struijlaart, Tim Akkerman, Hannek Laura, Sjaak Bral en Jhilani Wijsman geprogrammeerd op het Lucky Thirty Festival

Luister hier naar het interview met Arie Spaans.



Zingende Slager haalt geld op voor Tante Knier

Scheveninger Marcel De Zoete, de zingende slager heeft afgelopen weekend een muzikaal benefiet voor de KNRM Scheveningen en de maaltijdenactie van Tante Knier. Verschillende Scheveningse muzikanten hebben hier belangeloos aan meegedaan. Met de actie heeft de zingende slager bijna 3000 euro opgehaald voor Tante Knier en de KNRM, waarvan twee jongens ook bij Tante Knier werkzaam zijn.

Verslaggever Sousan Atta was bij de optredens en maakte een mooie reportage van de actie. Bekijk het hier .

Hollandse Nieuwe voor de zorg

In plaats van de traditionele veiling van het Eerste vaatje Hollandse Nieuwe, worden er 11 juni duizenden haringen uitgedeeld aan de medewerkers in de zorg. Als alternatief voor de veiling die dit jaar niet door kan gaan door de coronacrisis.

Haagse ZZP’ers in nood

Ruim 10.000 ZZP’ers hebben sinds de coronacrisis inkomensondersteuning gekregen van de Gemeente Den Haag. “Veel ZZP’ers zitten echt in nood”, zei wethouder Bert van Alphen zaterdag bij Ivar Lingen in Spuigasten op Den Haag FM. Lees er hier meer over.

Veiligheidsregio’s evalueren Hemelvaart met het oog op aankomend Pinksterweekend

De 25 burgemeesters in de veiligheidsregio’s gaan weer om de tafel. Ze blikken terug op Hemelvaartsdag en gaan alvast vooruitblikken op het Pinksterweekend.