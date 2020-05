Nieuwe burgemeester van Den Haag wordt donderdag bekendgemaakt

De gemeenteraad van Den Haag maakt donderdag bekend wie wordt voorgedragen om de nieuwe burgemeester te worden. De speciale vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen plaats in Theater Diligentia. Deze vergadering is live te volgen via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

De voorgedragen persoon moet de opvolger worden van Pauline Krikke. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag. De nieuwe burgemeester moet op 1 juli aan de slag gaan. Voor de functie hadden 23 mensen gesolliciteerd.

De gemeenteraad stuurt zijn beslissing naar de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad beslist, waarna de koning de nieuwe burgemeester voor een periode van 6 jaar benoemt. Daarna is het aan de commissaris van de Koning om de nieuwe burgemeester te beëdigen. In de praktijk wordt de voorkeur van de gemeenteraad gevolgd.