Ook al mag het wel, het DiamantTheater houdt deuren na 1 juni nog dicht

Hoewel culturele instellingen vanaf 1 juni de deuren weer mogen openen voor een beperkt publiek kiest het DiamantTheater daar niet voor; zij blijft gesloten. “Daar is een aantal redenen voor. We werken op verschillende locaties, die gebruiken we samen met andere instanties. Zij gebruiken dat ook voor andere functies. Voor ons is het lastig om, op deze termijn, een locatie duurzaam anderhalvemeter-proof te maken”, vertelt directeur Mariët Struijk in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We gaan op dit moment nog even niet open.”

Wel organiseert het theater nog online activiteiten en zijn ze zichtbaar in de wijk. “We doen nog wel een vlaggetjescampagne en we gaan met een troubadour door de straten, maar de standaardprogrammering doen we nog even niet.” Tegelijkertijd is men op zoek naar een nieuwe, eigen locatie voor het theater. “Mocht dat doorgaan, dan willen we ons daar op richten zodat we in september weer open kunnen gaan.”

“We hebben altijd die uitdaging gehad van de locatie, we moeten het nu wel doen. Anders zitten we weer vier jaar met een lastige plek om onze activiteiten te doen. We moeten ook doorgaan, als we nu stoppen dan kun je zeker je spullen pakken op 1 januari. Ondertussen gaan we natuurlijk ook de strijd aan om het voortbestaan van het theater te garanderen”, zo zegt Struijk.

Ondanks het negatieve advies voor een meerjarensubsidie vanuit de gemeente voor het theater in Haagse Hout denkt men er nog niet aan om te stoppen, middels een enquête willen ze inzicht krijgen in het belang van het theater voor de wijk. “We zijn daar druk mee. We doen onderzoek in de wijk hoe wij vallen bij onze bezoekers en stakeholders. Op zich weet je dat wel. We hebben nu een enquête uitgedaan onder onze vast bezoekers, het is wel fijn om dat op papier te hebben. Mensen hebben er dan ook wel echt tijd voor genomen. We willen dat aan wethouder Van Asten presenteren zodat hij kan zien wat wij voor onze bezoekers betekenen.”

Zelf is ze er van overtuigd dat het theater een belangrijke functie vervult: “We zijn heel maatschappelijk sociaal bezig. We hebben contacten met de kerk, wijkcentra en met instanties in de wijk. Gezamenlijk werken we aan projecten. Wij kunnen cultuur heel dichtbij brengen bij mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is.”

Luister hier naar het gesprek met Mariët Struijk op Den Haag FM.