SAR gaat met paragliders zoeken naar vermiste surfer Mathijs

SAR Nederland gaat maandag met twee gemotoriseerde paragliders opnieuw naar de vermiste surfer Mathijs zoeken. Dat vertelt Houwina Postma, teamleider van de organisatie. Het is voor SAR de laatste poging om het lichaam van de 23-jarige Delftenaar te vinden.

“We gaan met twee paragliders werken, maar we vertellen niet waar ze opstijgen”, zegt Postma. “We willen voorkomen dat er mensen komen kijken. Bij de zoektocht van donderdag (Hemelvaart) was het zo druk, dat we sommige stukken hebben moeten overslaan.”

SAR Nederland helpt met het zoeken naar mensen die vermist zijn, zowel op het water als op het land. Met een groot aantal vrijwilligers en expertises kan SAR (search and rescue) in actie komen bij acute vermissingen of mensen die al langer zoek zijn.

Foto: Regio 15.