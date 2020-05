Stichting Trix: “Deze jongeren in 3 maanden op de rails? Dat bestaat niet!”

De Haagse Stichting Trix zal zichzelf per 1 juli opheffen. De stichting, die jongeren met complexe problemen voorziet van dagbesteding, structuur en een opleiding, is het niet eens met de manier van financiering door de gemeente. “De gemeente zegt dat er voldoende organisaties zijn die voor vijfhonderd euro per jongere hetzelfde werk kunnen doen en de jongeren binnen drie maanden weer op de rails hebben. Ik loop al 35 jaar mee in het vak en de jongeren verblijven altijd een half jaar tot een jaar bij Trix. Jongeren die uit jeugddetentie komen binnen drie maanden op de rails krijgen, dat bestaat niet”, vertelt voormalig projectleider Bram Stoop in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Zowel Stoop als wethouder Bert van Alphen geven aan goede gesprekken gevoerd te hebben. Volgens van Alphen is de manier van het financieren van stichtingen de afgelopen tijd veranderd. “Er zijn meer organisaties bijgekomen die jongeren kunnen bijstaan en de wereld met grote potten subsidie is niet meer. We vragen nu naar de effecten van het werk dat je doet en daar betalen we voor. We kunnen geen uitzondering maken voor Trix”, vertelt van Alphen in het programma Spuigasten op Den Haag FM. Stoop: “We begrijpen elkaars argumenten wel, maar het is jammer dat het nu om geld gaat. Daar gaat het in dit werk niet om”.

Stoop heeft een brief geschreven aan het college van Burgemeester en Wethouders en hoopt dat de gemeenteraad nog een keer wilt nadenken over een andere manier van financiering. Stoop: “Met het nieuwe financieringssysteem zouden we 600 jongeren per jaar moeten helpen, dat gaat niet. Het is jammer dat we jarenlang het paradepaardje van Haaglanden waren op dit gebied, en dat we nu te horen krijgen dat andere organisaties hetzelfde werk kunnen doen. We zijn vorig jaar vol vertrouwen naar de Binckhorst verhuisd, waarbij de gemeente nota bene een groot deel van de verhuiskosten heeft betaald, maar nu de financiering voor de doorstart niet rond is en de subsidie stopt houdt het helaas op”.

Luister hier naar het gesprek met Bert van Alphen.

Luister hier naar het gesprek met Bram Stoop.