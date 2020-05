Versoepeling coronamaatregelen: meer verpleeghuizen mogen bezoek ontvangen

Vanaf vandaag mogen meer verpleeghuizen weer bezoek ontvangen. Er liep al een proef waarbij op één locatie per GGD-regio bezoek aan verpleeghuizen beperkt werd toegelaten onder strenge voorwaarden. Dit wordt uitgebreid naar meer locaties.

Elk verpleeghuis dat in staat is de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen kan zich melden bij de GGD om mee te doen aan de uitgebreide bezoekregeling. Er is geen maximum aantal vastgesteld van locaties waar bezoek kan worden toegestaan. Als het aantal nieuwe besmettingen niet stijgt is het de bedoeling dat vanaf 15 juni de uitgebreide bezoekregeling voor alle verpleeghuizen gaat gelden.

Ouderen die thuis wonen en geen klachten hebben, kunnen vanaf vandaag ook weer gasten ontvangen, mits die ook klachtenvrij zijn.

De dagbesteding voor ouderen zal vanaf 1 juni weer op gang komen. De versoepelde maatregelen gelden alleen voor verpleeghuizen zonder coronabesmettingen en die zélf ook willen versoepelen.