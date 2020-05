Voedselbank verhuist nog dit jaar naar nieuwe locatie

De Voedselbank Haaglanden heeft een nieuwe locatie voor het distributiecentrum gevonden. Waar precies kan vice-voorzitter Henk Baars nog niet vertellen, maar nog dit jaar zal de voedselbank verhuizen. Binnenkort wordt het contract getekend en is alles rond.

De Voedselbank Haaglanden is op zoek naar een nieuwe locatie, omdat er bij de huidige plek aan de Boomaweg een nieuwe woonwijk gebouwd gaat worden. Eigenlijk zouden ze voor 1 juli moeten vertrekken, maar daarvoor hebben ze uitstel gekregen. Op de nieuwe locatie kan de voedselbank volgens Baars meer pakketten verzorgen, maar is parkeren beperkter.

‘Gehamster’

Door de coronacrisis moesten de uitgiftepunten van de voedselbank tijdelijk sluiten. Vanwege het ‘gehamster’ werd de aanvoer van voedsel onzekerder en kon de voedselbank onvoldoende bescherming bieden aan klanten en vrijwilligers. De gemeente sprong bij door klanten supermarktbonnen te verstrekken.

Op dit moment draait de voedselbank weer en zijn ook de vrijwilligers weer bezig. Het leger dat de afgelopen weken te hulp schoot bij het heropstarten vertrekt aan het eind van de week en de aanvoer van voedsel is weer hersteld. Wel ziet Baars een toename van het aantal klanten. “Het is niet spectaculair, maar het zijn er wel zo’n tien tot twintig per week meer”, zegt de vice-voorzitter.

Zorgen over groei

Omdat de SRV-wagen van de supermarkt niet meer rijdt hebben ze zo’n driehonderd pakketten meer uit te delen. Daardoor komt er meer druk op vrijwilligers de voedselbank. Ook worden er nog steeds pakketten uitgedeeld aan klanten die er eigenlijk geen recht meer op hebben. “Dat laten we doorlopen omdat het voor iedereen een moeilijke tijd is”, zegt Baars. “Alles bij elkaar opgeteld zorgt het er wel voor dat we bijna aan onze grens zitten. Ik maak me dan ook zorgen over de groei die er aan komt.”

Foto: Voedselbank Haaglanden