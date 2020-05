Haagse boa’s protesteren ‘kort, maar zichtbaar’ in Loudonstraat

De man die maandagavond rond 23.30 uur in het water belandde bij de Laakhaven is in het ziekenhuis overleden. Dat laat de politie dinsdagochtend weten.

Duikers van de brandweer slaagden er op basis van aanwijzingen van getuigen in de drenkeling uit het water vlakbij station Hollands Spoor te halen. Het slachtoffer werd vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij in de nacht van maandag op dinsdag alsnog.