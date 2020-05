Gemeente: meerdere demonstraties vanuit dezelfde organisatie niet toegestaan

De aangekondigde demonstraties op zaterdag 30 mei mogen alleen doorgaan als er per demonstratie een duidelijk maximum van 30 deelnemers wordt aangehouden. Daarnaast moeten demonstranten onderling minimaal anderhalve meter afstand aanhouden. Dat meldt de gemeente Den Haag dinsdagmiddag. Daarnaast waarschuwt de gemeente: het maximum van 30 deelnemers kan door de organisaties niet worden omzeild door meerdere demonstraties aan te kondigen.

Eerder werd een burgerdemonstratie aangekondigd voor 30 mei vanaf 11.00 uur op de Koekamp. Deze burgerdemonstratie richt zich onder andere op het aftreden van het kabinet-Rutte, het stoppen van de massa-immigratie, geen uitsluiting van politieke partijen en het aanpassen van het beleid voor woonwagenbewoners. “Burgers van Nederland, sta op en sta op voor je burgerrechten”, staat op het affiche van de organisatie te lezen.

Voor 30 mei zijn volgens de gemeente meerdere demonstraties aangemeld. “Demonstreren is een grondrecht en de gemeente wil de organisaties dan ook zeker in de gelegenheid stellen hun standpunten kenbaar te maken. Daarbij gelden wel beperkingen die voortvloeien uit de Wet openbare manifestaties. Wat betreft de gezondheid zijn deze in lijn met de Noodverordening. Dit om de verspreiding van het coronavirus, dat in de dichtbevolkte Randstad om extra waakzaamheid vraagt, zoveel mogelijk tegen te gaan”, schrijft de gemeente in een verklaring.

“Op advies van de GGD geldt een duidelijk maximum van 30 deelnemers en demonstranten dienen een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Deze limitering is vorige week ook bevestigd door de rechtbank. Dit maximum kan niet omzeild worden door vanuit dezelfde organisaties op dezelfde tijd en (bijna) dezelfde plaats meerdere demonstraties aan te melden. Aanmeldingen van 50 demonstraties met 30 deelnemers en van 100 demonstraties met 20 deelnemers voor a.s. zaterdag worden dan ook niet toegestaan”, aldus de gemeente.