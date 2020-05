Haagse boa’s protesteren ‘kort, maar zichtbaar’ in Loudonstraat

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voerden dinsdag rond de lunch actie in Den Haag gebeurt dat in de Loudonstraat. Met het protest wilden ze hun afschuw uitspreken tegen geweld tegen boa’s. De actie was kort, maar zichtbaar, zo stellen de boa’s. “We protesteren waar het kan bij het gemeentehuis”, vertelde Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, eerder aan mediapartner Omroep West. “In Den Haag was dit niet mogelijk, en daarom komen we bij elkaar in de Loudonstraat, waar de boa’s zijn gevestigd.”

De boa’s protesteren omdat ze bij het handhaven van de coronaregels met meer geweld te maken krijgen. In IJmuiden moest een handhaver donderdag naar het ziekenhuis worden gebracht met gezichtsletsel nadat hij werd mishandeld door een groep van 25 jongeren. In een minuut tijd vielen rake klappen. De boa’s wijzen erop dat het voorval in IJmuiden geen incident is, maar dat agressie en geweld tegen hen de laatste jaren toenemen. Boa’s willen voortaan met een wapenstok en pepperspray uitgerust worden als ze op pad moeten.

Op Tweede Pinksterdag staat opnieuw een protest gepland, vorige week werd er door de boa’s al geprotesteerd in Rotterdam.

Foto’s Richard Mulder