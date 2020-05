Haagse Markt mag vanaf juni voor de helft open

De Haagse Markt is vanaf 1 juni weer open voor alle kramen, dus ook de non-food kramen, maar niet tegelijk. Van de zes rijen mogen er elke marktdag maar drie open staat in een brief van de Gemeente Den Haag aan de marktkraamhouders. De ene week mogen de even rijen open en de andere week de oneven marktkramen.

De Haagse Markt is toegankelijk door twee ingangen en vier uitgangen. Hierdoor hoeven bezoekers niet de hele markt af te lopen zoals de afgelopen periode het geval was toen de markt alleen open was voor voedsel met één rij. Op het marktterrein geldt een verplichte looprichting en is het aantal personen gemaximeerd.

In de brief staat een uitgebreide uitleg met regels, zoals het niet verder dan een meter buiten de kraam mogen stallen in verband met genoeg ruimte over laten voor bezoekers. Tot slot benadrukt de gemeente dat dit een eerste stap is en er dagelijks gemonitord zal worden. Regelmatig evalueren en gezamenlijk overleg zal nodig zijn om te kunnen bepalen wanneer een volledige heropening veilig mogelijk is.

Volledige heropening

Eind maart werd de Haagse Markt gesloten op last van de politie omdat het te druk werd en de coronamaatregelen niet in acht werden genomen. Een week later mocht de Haagse Markt heel kleinschalig met alleen maar enkele voedselkramen in één rij open. Ook lokale markten mochten enkel open met levensmiddelen. Vorige week mochten de kleinere lokale markten al volledig open zoals bij de Leyweg, in Loosduinen en Belgisch Park. In de brief van de gemeente staan de vervolgstappen om telkens bij een positieve evaluatie weer iets meer toe te staan.