Haagse VVD: ‘Zorg voor platform om vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen’

Als het aan de Haagse VVD ligt dan komt er vanuit de gemeente Den Haag een platform waar vraag en aanbod van werk snel bij elkaar gebracht worden. “Door de coronacrisis loopt het aantal werklozen op. Tegelijkertijd zie je dat de zorg, de logistiek, de distributie en supermarkten branches zijn waar mensen nodig zijn. Wat wij willen is dat er een speciaal loket komt waar bedrijven zich kunnen melden, bedrijven die mensen nodig hebben en bedrijven die teveel mensen hebben”, vertelt VVD-raadslid Judith Oudshoorn in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Op die manier kun je, in plaats van mensen te laten gaan, zeggen dat je mensen in die aanbieding hebt die je tijdelijk kunt laten overnemen.”

In de regio Rijnmond is al een soortgelijk loket van start gegaan. “Daar zijn al resultaten geboekt. Bijvoorbeeld een overschot aan productiepersoneel wat geen werk heeft omdat de import stilligt ergens anders aan de slag kan. Een uitzendbureau heeft deze productiemedewerkers anders kunnen inzetten.”

De focus ligt wat Oudshoorn betreft op het vinden van vergelijkbaar werk. “De handelingen kunnen hetzelfde zijn, maar de omgeving is anders. Het is niet zo dat we zeggen sportschoolinstructeur maar broodjes gaat bakken. Je hebt een eigen expertise, en die kan nodig zijn in andere branches.”

Luister hier naar het gesprek met Judith Oudshoorn op Den Haag FM.