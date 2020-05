Horeca gaat 1 juni weer open: hekken om terrassen Grote Markt

“We zijn de Grote Markt aan het afhekken”, zegt de Haagse horecabaas Marco Bijsterbos. “Je kunt het terras straks maar van drie kanten op.” De horeca maakt zich op voor de heropening op maandag 1 juni. Mediapartner Omroep West nam alvast een kijkje.

De horeca zal maandag heel anders zijn dan mensen gewend zijn. “Er is binnen een maximum van dertig gasten, maar dat maximum geldt niet voor het terras”, verduidelijkt horeca-ondernemer Pascali Topaloudis. Een paar maanden geleden begon hij een nieuwe zaak in Den Haag. “Niet echt een goede periode”, zegt hij met gevoel voor understatement. Topaloudis is zijn terras aan het inrichten en schuift een grote bank nog even wat verder weg bij een andere grote bank. “Je moet wel die anderhalve meter overal aanhouden.”

Inderdaad, want er is geen maximum gesteld aan het aantal gasten op het terras, maar die gasten moeten wel afstand van elkaar kunnen houden. Topaloudis: “Wat ook raar is, is dat mensen nu niet mogen zitten, maar straks mogen ze niet meer staan. En juist op de Grote Markt stonden mensen ook veel om met elkaar te praten. Dat mag niet meer.”

Even impulsief een terrasje pikken wordt erg moeilijk. De Haagse horecaondernemer Bijsterbos: “Je meldt je bij een maître bij een tafeltje, en je zegt: ik kom iets drinken of eten met zijn tweeën of drieën noem maar op, en die gastheer of -vrouw geeft je vervolgens een papiertje waarop je een gezondheidsverklaring moet invullen. Hopelijk is alles in orde, en als je gereserveerd hebt of er is plek, dan brengt de maître de gast naar een tafeltje op het terras.”

Maar er is nog een uitdaging, want als je met een vriend of vriendin even wat gaat drinken lukt die anderhalve meter nog wel. Maar wat als je met vier of zes vrienden uit eten gaat op het terras? Marco Bijsterbos is duidelijk: ‘Als je met vier mensen komt eten, maar je woont niet bij elkaar in huis, dan moet je ver uit elkaar zitten.’

De anderhalve meter-samenleving leidt tot grotere terrassen in Den Haag, maar wel minder tafels. Topaloudis rekent snel uit dat hij zeventig tafels minder kan neerzetten om de afstand te kunnen waarborgen. De horecazaken van Marco Bijsterbos zouden in een normale zomer meer dan vierhonderd tafels bedienen, nu is het iets meer dan honderd. Maar ondanks de nadelen en onduidelijkheid zijn de meeste horecaondernemers wel blij dat ze maandag weer de deuren mogen openen.