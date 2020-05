LIVEBLOG: boa’s willen zich beter kunnen beschermen tegen toenemend geweld

Haagse buitengewoon opsporingsambtenaren protesteren vandaag. De boa’s voeren actie omdat zij meer mogelijkheden willen om zich te verdedigen zoals een wapenstok en pepperspray. Zij merken dat het geweld tegen boa’s toeneemt tijdens de coronacrisis. Om 12.00 uur zal er een kort coronaproof protest zijn in de Loudonstraat, waar de buitengewoon opsporingsambtenaren zijn gevestigd.

Winkelwagen niet meer verplicht in AH

Albert Heijn versoepelt regels: Winkelwagen of mandje is niet meer verplicht. Dit geldt niet voor alle vestiging, dus loop nog niet zomaar de winkel in, dat kan ongemakkelijke situaties opleveren.

Veel reserveringen voor Haagse horeca en musea

De online kaartverkoop voor musea, die volgende week weer de deuren openen, gaat hard. Omdat bezoekers vooraf een bepaalde tijd moeten reserveren zijn de tickets online te koop. Bij het Mauritshuis zijn sinds vrijdag al zo’n 1200 kaartjes gereserveerd. Ook de horeca wordt al plat gebeld voor borrels en etentjes.

Coronaregels in strijd met de grondwet

Volgens de Raad van State schuren de strenge coronaregels soms met de grondwet. De raad begrijpt dat de nood aan de man was, maar adviseert het kabinet de regels rond samenkomsten niet te lang van kracht te laten blijven.

