O’Casey’s door uitstel verkiezing jaar langer beste Ierse pub ter wereld

O’Casey’s Irish Pub Den Haag mag zichzelf een jaar langer ‘Beste Ierse Pub ter wereld’ noemen. Niet omdat ze de verkiezing van Irish Hospitality Global hebben gewonnen, maar omdat de verkiezing een jaar is uitgesteld. “Toch nog een beetje goed nieuws”, zegt eigenaar John Gulay in reactie op de gemakkelijke winst. Ook zijn pub is door de coronamaatregelen weken al gesloten. Vieren doet de pub het voorlopig nog niet. “Dat doen we later in het jaar, als het oude normaal terugkomt.”

De kroegeigenaar verwacht dat het nieuwe normaal, met anderhalve meter afstand tussen mensen, een tijdelijk iets zal zijn. “Dit is het tijdelijke normaal. Dit gaat nog wel even duren, maar ik verwacht, op termijn, dat het oude normaal weer terugkomt. Al zal dat nog wel even duren.”

Vanaf maandag mag ook de pub aan het Noordeinde de deuren weer openen en daar kijkt John naar uit: “We zijn voor maandag al volgeboekt met 30 mensen binnen. Met mooi weer vullen we ook nog de tuin met een man of 30.”

