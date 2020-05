“Panden Gedempte Gracht en Spui hadden allang gerestaureerd moeten zijn”

Het is ze bijna niemand ontgaan, de leegstaande en vervallen panden aan de Gedempte Gracht en het Spui. Het is het laatste stukje van de ooit zo levendige Joodse buurt. En al jaren wordt er gediscussieerd over wat er met deze panden nou moet gebeuren, nu ligt er een sloop – en nieuwbouwplan klaar, maar daar is niet iedereen het ermee eens.

De historische panden hadden volgens Peter Drijver van SOS Den Haag al lang gerestaureerd moeten zijn. Hij denkt dat de panden opzettelijk zijn verloederd. “Al dertig jaar lang proberen eigenaars hier al sloop en profijtelijke nieuwbouw voor elkaar te krijgen en dat is voor de binnenstad heel slecht”, zegt Drijver.

Stichting Levi Lassen is eigenaar van de panden, maar begrijpt niets van de kritiek. Directeur Marco Bierman betoogt dat zijn stichting de panden in ere wil herstellen. “De panden worden historiserend gebouwd. Dat wil eigenlijk zeggen dat het panden zijn die lijken op panden die er waren, in de zelfde stijl. Wat er straks terug komt zijn enkele tientallen mooie woningen, goed verhuurbare woningen waar mensen prettig kunnen wonen. En wat betreft het winkelaanbod, eigenlijk het kleinschalige wat het was, maar dan in een nieuw en gerestaureerd jasje.”

Het doet Bierman dan ook zeer dat SOS Den Haag de stichting Levi Lassen beschuldigt van machtsmisbruik. “Wij hebben de hekken geplaatst, omdat we hadden gedacht eerder te kunnen beginnen. En die hekken laten we staan, omdat we behoorlijk veel last van insluipers hadden. Zonder hekken is dat veel erger.”

Door de jarenlange vertraging loopt de stichting veel geld mis. “We zijn als stichting een goed doel en we hebben de opbrengsten nodig om onze mooie projecten in de Haagse maatschappij te ondersteunen. In die zin is onze horizon wel een beetje vol nu. Wij moeten nu aan de slag met dit project en we hebben niet veel tijd om nog te wachten.”