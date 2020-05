Speciale discriminatie-voorlichtingscampagne voor Chinese gemeenschap

Omdat de Chinese gemeenschap in Den Haag sinds de uitbraak van het coronavirus meer te maken krijgt met discriminatie is er een campagne gestart om die groep mensen te wijzen op Den Haag Meldt, dat schrijft men op haar eigen website.

De voorlichtingscampagne is vooral bedoeld om duidelijk te maken wanneer iets discriminerend is, waarom het gemeld dient te worden en wat er vervolgens mee wordt gedaan. Bij verschillende winkels in Chinatown is een poster zichtbaar om de campagne onder de aandacht te brengen.

Den Haag Meldt is de antidiscriminatievoorziening in Den Haag waar Hagenaars discriminatieklachten kunnen melden. De campagne komt er op verzoek van de Stichting New ChinaTown.

Foto: Willem Minderhout (archief)