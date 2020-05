Een van de twee ‘daklozenhotels’ op Scheveningen weer open voor gasten

Door de minder beperkende corona-maatregelen mogen hotels weer gasten ontvangen. Daarom worden de daklozen die sinds de uitbraak van het coronavirus in twee hotels op Scheveningen verblijven vanaf donderdag opgedeeld en deels verplaatst naar één hotel. Hotel Andante gaat gedeeltelijk weer open en hotel Bella Vista blijft beschikbaar voor de opvang van dak- en thuislozen.

Van de ongeveer 90 daklozen die verblijven in hotel Andante wordt het verblijf van 24 personen verlengd. Zij komen te zitten in het bijgebouw naast de hoofdingang. Het Leger des Heils zet professionele begeleiders in om naast naast bed, bad en brood ook ondersteuning te bieden. De overige ongeveer zestig daklozen gaan naar hotel Bella Vista en vallen daarmee onder de opvang van de gemeente. De oplossing is tijdelijk en er wordt nog gezocht naar een permanente verblijf.

Regiodirecteur Bert van de Haar van het Leger des Heils houdt er dubbele gevoelens aan over: “Wij zijn dankbaar dat wij de begeleiding en aandacht voor 24 deelnemers kunnen vervolgen voor de aanzet tot herstel. Tegelijkertijd vinden we het ook moeilijk om de andere deelnemers los te laten, wegens de zorg die wij nu niet meer kunnen bieden terwijl zij dat wel nodig hebben”, zegt hij tegen Den Haag FM.

Overlast

Om verspreiding van het coronavirus onder daklozen tegen te gaan werd er eerder extra opvang gerealiseerd in enkele hotels op Scheveningen. Dat leidde tot overlast bij de bewoners. Ondanks de maatregelen van de gemeente om meer beveiliging en begeleiding in te zetten, leek de overlast van dak- en thuislozen op Scheveningen in eerste instantie aan te houden. Omwonenden en het Leger des Heils laten weten dat het uiteindelijk wel rustiger werd. De corona-zorglocatie op het terrein bij het stadion van ADO Den Haag staat los van de opvang op Scheveningen omdat daar alleen dak- en thuislozen met coronaklachten worden opgevangen.