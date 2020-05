Woningen in voormalige bewaarschool Zeezwaluwstraat in Duindorp

Extra uitzendingen tv en radio rond bekendmaking nieuwe burgemeester Den Haag

Donderdagavond wordt bekend wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. De gemeenteraad komt om 19.30 uur in een extra vergadering bijeen om te stemmen over de opvolger van Pauline Krikke. Dat gebeurt in Theater Diligentia. Je hoeft niets te missen, we houden je via onze site en app, radio en tv op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De extra uitzending op Radio West en Den Haag FM begint om 19.00 uur. De uitzending op TV West en Den Haag TV begint vanaf 21.15 uur. De uitzending is ook te zien op onze site en app.