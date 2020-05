Juni wordt opwarmmaand voor heropenen van Muzee Scheveningen

Nu vanaf 1 juni de coronamaatregelen worden versoepeld zal ook Muzee Scheveningen langzaam maar zeker de deuren weer gaan openen. Dat doen ze in stappen, juni wordt een maand om te testen hoe het cultuuranker gaat zijn met alle maatregelen. “Wij gefaseerd open, We gaan het uitproberen in de maand juni, kijken hoe dat gaat lukken met de anderhalve meter. We hebben wel een route in Muzee bedacht, maar we willen dat met eigen publiek en vriendenverenigingen uitproberen. Daarnaast zijn we een en ander aan het opknappen. Zo geeft het ons tijd om het voor 1 juli allemaal klaar te hebben. Dat is onze planning”, vertelt Tamara Peers in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Wij volgen het protocol voor musea. Dat betekent ook wat voor onze organisatie, we hebben 83 vrijwilligers, maar merendeel is wel op leeftijd. We zijn echt aan het kijken hoe we dat gaan doen. Zo’n maand extra geeft ons tijd om dat te organiseren.”

Wel zijn er een aantal activiteiten bij Muzee, op 10 juni is er een kindervlaggetjesdag op de binnenplaats. Daar moet wel voor worden gereserveerd. Ook Michael Varekamp zal een optreden geven en ook Festival Classique komt langs, daarbij zal de Haagse chansonband Tess et Les Moutons optreden. Het betreft in alle gevallen een kleinschalig evenement, omdat maar 30 personen binnen mogen komen, in juli wordt dat opgeschaald naar een maximum van 100. “We willen voor de zomer sowieso een programmering op onze binnenplaats doen.”

Net als bij het DiamantTheater is er bij Muzee nog wat te doen om de toekomstige subsidie, het cultuuranker op Scheveningen kreeg een negatief advies. Dat advies leidde tot posters, een protestactie voor de deur en een petitie. “We hebben ontzettend veel hoop, omdat we echt geloven dat we een sterk verhaal hebben waarom we moeten blijven. Daarnaast worden we vanuit de achterban enorm gesupport, mensen begonnen vanaf dag één de petitie te ondertekenen. Hij is nu ongeveer 8.600 keer getekend. Dinsdag gaan we naar wethouder Robert van Asten om hem te overhandigen, dan hopen we dat ie 10.000 keer ondertekend is.”

Foto: Leontine Smith

Luister hier naar het gesprek met Tamara Peers op Den Haag FM.