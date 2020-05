LIVEBLOG: horeca, scholen, culturele instellingen en de Haagse Markt bereiden zich voor op heropening 1 juni

Den Haag maakt zich op voor het nieuwe normaal, de anderhalve meter samenleving. In de hele stad zijn bedrijven en instellingen bezig om aanstaande week weer open te kunnen. De voorbereidingen zijn in volle gang om aan de RIVM-regels te voldoen: terrassen worden uitgemeten, restaurants coronaproof gemaakt, gepuzzeld met roosters op middelbare scholen, mondkapjes genaaid voor in het ov en looproutes uitgezet.

Waar Hagenaars tegenaan lopen in de aanloop naar 1 juni en wat er allemaal speelt in de stad omtrent corona kun je lezen in dit liveblog. Ook Thomas, Rob en Tjeerd praten je op Den Haag FM bij over al het Haagse (corona)nieuws. Luister dus naar Haagse Ochtendradio (van 7.00-10.00 uur), Rob’s Tussendoortje (van 12.00 tot 15.00 uur) en Studio Haagse Bluf (van16.00 tot 19.00 uur) en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt in jouw stad.

Chinese Gemeenschap in Den Haag meer gediscrimineerd door corona

Omdat de Chinese gemeenschap in Den Haag sinds de uitbraak van het coronavirus meer te maken krijgt met discriminatie is er een campagne gestart om die groep mensen te wijzen op Den Haag Meldt. Lees er hier meer over.

Tim Akkerman treedt op tijdens Lucky Thirty Festival en zijn eigen Zingo online evenement

De hele week tellen we af… naar dat moment dat het weer mag: een terrasje pakken, weer uit eten en een museum of andere culturele instelling bezoeken. Over 5 dagen is het 1 juni en kan het weer! In Den Haag wordt dit extra bijzonder gevierd met het eerste popfestival tijdens deze coronacrisis, het Lucky Thirty Festival in het Zuiderparktheater. Vandaag begint de voorverkoop en spraken we met de slotact van het festival: Tim Akkerman.

Tim vertelde over zijn single The Shadows (eindelijk weten we wie er allemaal aan hebben meegewerkt 😉 en zijn nieuwe online activiteit de Zingo: “Ik deed eerst bingo maar dat kon niet vanwege de prijzen, dus nu zing ik liedjes. Heel leuk om te doen, op 10 juni is de volgende Zingo”.

Luister naar het interview met Tim Akkerman.



Corona maakt milieubewuster

Uit onderzoek blijkt dat mensen door de coronacrisis stil zijn gaan staan bij het milieu en duurzamer willen gaan leven. Tom Golder van Duurzaam Den Haag gaf op Den Haag FM tips om duurzamer te leven en meteen geld te besparen: “Dit is een mooie tijd nu je toch meer thuis bent om klusjes op te pakken die meteen zorgen voor meer duurzaamheid wat goed is voor het milieu en je portemonnee”.

“Een simpele tip is, nu de verwarming toch uit staat, om een soort aleminium folie achter je radiator te plakken. Zo verwarm je niet de koude buitenmuur, maar reflecteert het en gaat de warmte je kamer in. Dus stap op je fiets en haal een pakketje bij de bouwmarkt. Wat niks kost is je kamer anders indelen. Zet je bank niet voor de radiator, want als het stook seizoen weer begint verwarm je niet de achterkant van je bank, maar de kamer”, aldus Tom Golder. Meer informatie en tips vindt je op hun website, waar je je ook kan aanmelden voor live seminars waar uitgebreid tips worden gegeven. Elke donderdag gaat Duurzaam Den Haag live.

Luister hier naar het interview met Tom Golder.



Ook de non-food kramen op de Haagse Markt mogen weer open

De Haagse Markt was deels open maar nu gaan ook de non-food kramen weer open. Gisteravond kregen de kraamhouders een brief van de gemeente met een plan van aanpak om deels open te gaan en dat als het goed gaat verder uit te breiden. Lees er hier meer over.

Luister hier naar het interview met Shirley.



Nog geen protocol voor volledig opengaan basisscholen

De PO-Raad zal vandaag toch geen protocol presenteren waarin staat hoe basisscholen om moeten gaan met de volledige opening van de scholen. De organisatie laat weten dat er nog advies moet binnenkomen van het Outbreak Management Team voor het een protocol kan publiceren.

Geen strafblad bij coronaboete

Een meerderheid van de leden in de Tweede Kamer vindt dat mensen die de coronaregels overtreden geen aantekening op hun strafblad moeten krijgen. De Tweede Kamer gaat hiermee tegen het kabinet in.

Sportscholen misschien eerder open

De crisiscommissie van het kabinet besluit vandaag of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan voor nu is gepland. 1 september staat in het spoorboekje. Er is naar horen zeggen een persmoment na het overleg gepland, dus als het hoge woord eruit is hoor je dat van ons.

Foto: Richard Mulder