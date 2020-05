PvdA: personeel en cliënten niet de dupe van miljoenenverlies HWW zorg

Zorgmedewerkers en zorgbehoevenden mogen niet de dupe worden van het miljoenenverlies van de Haagse zorginstantie HWW zorg. Dat stelt de PvdA in de Haagse gemeenteraad na berichtgeving van Den Haag FM.

HWW zorg heeft vorig jaar een miljoenenverlies geleden. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zijn de cijfers dieprood. In een interne brief van de Raad van Bestuur van HWW zorg, die in handen is van Den Haag FM, deelt de zorgorganisatie “geen makkelijk bericht” aan de medewerkers. Los van het miljoenenverlies van vorig jaar, zijn ook de cijfers in het eerste kwartaal “diep rood”. Om hoeveel miljoenen euro’s verlies het precies gaat, wordt niet in de personeelsbrief aangegeven.

Een van de redenen was dat het ziekteverzuim “torenhoog” was, meer dan tien procent. “Geen bedrijf kan dit betalen”, schrijft interimbestuurder Jack Thiadens van HWW zorg in de brief aan het zorgpersoneel. Daarnaast is twintig procent van de medewerkers uitzendkracht of zzp’er. “Dit is niet op te brengen”, klaagt hij. Verder concludeert hij dat de productiviteit in de wijkzorg te laag is. “Er wordt hard gewerkt, maar we registreren of declareren dit onvoldoende.”

Het Haagse PvdA-raadslid Janneke Holman is bezorgd. “In 2017 dreigden er gedwongen ontslagen, werd er aan de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers gemorreld en juist méér zzp’ers in dienst genomen. Nu wordt dat laatste genoemd als een van de oorzaken van de problemen nu”, zegt Holman. “Daar word je toch naar van, dat er wordt gezegd dat ‘de productiviteit te laag is in de wijkzorg’ omdat er ‘te weinig geregistreerd en gedeclareerd wordt’ en er ‘teveel reistijd wordt gemaakt tussen cliënten’. Dit systeem is stuk.” Holman heeft namens de PvdA het stadsbestuur om opheldering gevraagd.

Luister hier naar het gesprek met Janneke Holman op Den Haag FM.