STRAATVRAAG: Mondkapjes in het OV, ja of nee?

Vanaf 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Als je met de tram, bus of trein reist, wordt er van je verwacht dat je een ‘niet-medisch mondkapje’ draagt. Zo niet, dan riskeer je een boete.

Verslaggever Pim Markering ging voor ons de straat op om te vragen wat we hier in Den Haag van vinden. En àls we een mondmasker gaan dragen, welke wordt het dan?