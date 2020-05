Woningen in voormalige bewaarschool Zeezwaluwstraat in Duindorp

In het voormalige schoolgebouw aan de Zeezwaluwstraat in Duindorp komen woningen voor belangrijke maatschappelijke beroepsgroepen, zoals onderwijspersoneel, zorgmedewerkers en politieagenten. Het gebouw, dat bekend is als bewaarschool, verloor enige jaren geleden zijn functie. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een nieuwe bestemming voor gevonden: er komen extra betaalbare huurwoningen. “Dat zorgt voor meer verschillende woningen in de wijk en het karakteristieke pand wordt behouden. Dit alles draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt”, meldt de gemeente Den Haag.

Voor de herontwikkeling was en is van belang dat het karakteristieke gebouw voor Duindorp behouden blijft. De Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 heeft een plan ontwikkeld waarin het gebouw wordt getransformeerd tot 16 betaalbare huurwoningen. De meeste woningen worden voorzien van een tuin of balkon. De groene inrichting van het binnenterrein wordt versterkt. Het fiets- en auto parkeren vindt plaats op eigen terrein.

De bewaarschool aan de Zeezwaluwstraat 4 is door architect D.C. van der Zwart ontworpen en is in 1921 geopend. Het is een markant gebouw in Duindorp. In 1959 krijgt de kleuterschool de naam De Zeeschelp. De school is in 1972 opgeheven. Hierna is het gebouw onder andere in gebruik geweest als openbare bibliotheek en verhuurd aan kinderopvangorganisaties. Het gebouw is een monument.

“Ook tijdens de coronacrisis zien we hoe belangrijk deze groepen zijn voor Den Haag. We bieden ze een plek in een échte Haagse wijk: Duindorp. Dat is goed voor Duindorp en de Duindorpers”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling).