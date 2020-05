Economic Board The Hague: “Stad heeft behoefte aan een adempauze”

The Hague Economic Board heeft in opdracht van wethouder Saskia Bruines een advies geschreven over de effecten van de coronacrisis op de Haagse economie. Uit het advies blijkt dat alle sectoren, maar vooral de horeca, sport en cultuur de gevolgen gaan merken. Ook adviseert The Economic Board om de renovatie van het Binnenhof uit te stellen. “Op de eerste plaats heeft het Rijk aangegeven niet genoeg centjes te hebben voor de gehele renovatie van het Binnenhof. Daarnaast vinden we dat de stad tijd moet krijgen om op adem te komen. Door de renovatie uit te stellen wordt de stad aantrekkelijker voor toeristen, en kan de renovatie straks in één keer plaats vinden”, vertelt voorzitter van The Economic Board Henk Kool in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het advies aan wethouder Bruines bestaat uit drie fases. “Bij het schrijven van het advies wilden we een stip op de horizon plaatsen. We zitten nu in een periode van nood, of eigenlijk het staartje daarvan, waarbij gekeken moet worden naar de steunmaatregelen die nodig zijn. Hierna komt een fase van herstel, waarbij we goed kijken wat daar voor nodig is. Uiteindelijk komt er een fase waarin we kijken naar de toekomst van de stad. Wat hebben we voor ogen voor Den Haag en wat is er nodig om dat te bereiken? Voor elke fase is een advies uitgebracht”, zegt Kool.

Ook adviseert The Economic Board de wethouder economie om in te zetten op omscholing en creatieve oplossingen voor werklozen en uitkeringsgerechtigden. Kool: “Als je te maken krijgt met hoge uitstoot van personeel in diverse sectoren en er binnen die sectoren geen nieuwe werkgelegenheid gevonden wordt, dan moet je inzetten op omscholing. We noemen dat van werk-naar-werk, zodat mensen geen uitkering nodig hebben. De mogelijkheden voor groei zit vooral in de technologie. We waren altijd al een telecom stad en in ict en technologie zit de toekomst”.

Foto: Economic Board The Hague

Luister hier naar het gesprek met Henk Kool.