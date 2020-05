“Jan van Zanen gefeliciteerd, maar het proces was ondemocratisch”

De gemeenteraadsleden in Den Haag feliciteren hun waarschijnlijk nieuwe burgemeester Jan van Zanen. Maar er klinkt ook kritiek. Niet op hem, maar op het proces. De leider van de grootste partij in de raad, Richard de Mos, zegt dat de inwoners van de stad “nada nul inbreng” hebben gehad. Hij spreekt van een “schrale partijpolitieke tombola”.

De Mos had zelf ook gesolliciteerd voor de functie. Hij was wethouder in de stad, maar moest vorig jaar opstappen toen het Openbaar Ministerie hem bleek te verdenken van ambtelijke corruptie. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan zijn partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het onderzoek van justitie loopt nog steeds. De Mos zat eerder in de Tweede Kamer voor de PVV. Hij staat bekend om zijn ‘ombudspolitiek’ in Den Haag, waarbij hij veel de wijken ingaat om te proberen klein leed van bewoners op te lossen.

De Haagse PVV deelt de kritiek van De Mos. “Wij hadden liever een gekozen burgemeester gehad. Helaas is het weer iemand van een regentenpartij geworden die helemaal niets met Den Haag op heeft, maar dat hopelijk wel gaat krijgen”, laat fractievoorzitter Sebastian Kruis weten.

De andere partijen in Den Haag zijn positiever. GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns noemt Van Zanen een “ervaren en toegankelijke bestuurder”. PvdA-raadslid Mikal Tseggai, die in de vertrouwenscommissie zat, ziet Van Zanen als een “ervaren en benaderbare burgemeester”. Volgens de Haagse Partij voor de Dieren heeft Van Zanen “ervaring met het leiden van een grote stad, maar zal hij nog best moeten wennen” aan de gemeenteraad in Den Haag. Waarnemend burgemeester Johan Remkes had vlak na zijn komst felle kritiek op de manier waarop de Haagse raadsleden met elkaar omgaan.