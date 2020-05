Jan van Zanen wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag

Jan van Zanen (VVD) wordt door de Haagse gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Dat is donderdagavond besloten in de raadsvergadering in Theater Diligentia. Het is goed gebruik dat Van Zanen ook daadwerkelijk wordt benoemd. Het advies gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken waarna de nieuwe burgemeester officieel benoemd kan worden.

Jan van Zanen is nu nog burgemeester van de gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daarvoor was hij van 2005 tot en met 2013 december burgemeester van Amstelveen. Daarvoor was hij wethouder in Utrecht, daarnaast was hij partijvoorzitter bij de VVD van 2003 tot 2008. In januari werd Van Zanen nog herbenoemd als Utrechtse burgemeester.

Van Zanen zegt in de Utrechtse raadszaal zich te verheugen op het burgemeesterschap van Den Haag. “Ik ben nu 58 en ben 35 jaar actief in de politiek. 27 jaar heb ik alles gegeven voor de stad Utrecht.” Hij roemde daarbij de stad, inwoners en de raad. Toch vertrekt hij vol zin naar Den Haag. “Ik ga ook in Den Haag mijn passie volgen: het dienen van de publieke zaak.” Van Zanen zegt per 1 juli te vertrekken uit Utrecht.

Reacties politieke partijen

“Met Van Zanen hebben we een goede en bekwame burgemeester te pakken”, vertelt Chris van der Helm op Den Haag FM. “Ook is hij krachtig op het gebied van openbare orde en veiligheid. We hebben het vertrouwen erin dat hij heel snel Haags wordt.” Daarnaast bevestigd Chris van der Helm dat Van Zanen aan de slag kan na het vertrek van waarnemend burgemeester Johan Remkes op 1 juni. “Utrecht raakt een bekwaam burgemeester kwijt”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij in een eerste reactie op Den Haag FM. Hanneke van der Werf (D66) spreekt van een stevige bestuurder die gekozen is. “Het is een ervaren en solide persoon die is gekozen.”

In een snelle reactie laat VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf weten blij te zijn met Van Zanen: “Fijn dat er in deze bijzondere tijd toch volgens planning zo’n geschikte kandidaat gevonden is. Met zijn staat van dienst hebben wij er alle vertrouwen in dat Jan van Zanen de juiste persoon op deze plek is.”

Richard de Mos had zelf ook gesolliciteerd, op Den Haag TV zegt hij het volgende over Van Zanen. “Het is een ervaren bestuurder. We feliciteren hem van harte. Hij zal wel de stad moeten leren kennen. Hij moet keihard aan de slag en de stad op de kaart zetten.” Tegelijkertijd heeft De Mos kritiek op de aanstelling: “Het is wel weer partijpolitiek, dat is jammer. Het is nog meer spijtig dat de Hagenaars geen stem hebben gehad in de benoeming. Maar voor nu eerst de felicitaties.” Voor de toekomst wil de partij van De Mos dat er een gekozen burgemeester komt.

“Blij dat Den Haag een nieuwe permanente burgemeester heeft”, schrijft Robert Barker van de Partij voor de Dieren op Twitter: “Van Zanen heeft ervaring met het leiden van een grote stad, maar zal nog best moeten wennen aan #raad070.” NIDA wenst de nieuwe burgemeester veel succes: “Er is veel werk aan de winkel, we hopen dat wij na een periode van onrust kunnen rekenen op stabiele jaren.”

Reactie vanuit Utrecht

“Een aderlating voor de stad en de raad”, schrijft het Utrechtse D66-raadslid Has Bakker. “We gaan Jan missen, een sterke en fijne burgemeester.” De Utrechtse zanger Henk Westbroek noemt Van Zanen de beste burgemeester die de stad in tientallen jaren heeft gehad. Tevens feliciteert de Utrechter de stad Den Haag met de voordracht.

Opvolger Krikke en Remkes

Van Zanen is de opvolger van Pauline Krikke, zij vertrok in oktober 2019 na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen op Scheveningen bij de jaarwisseling van 2018/2019. Via een video op Instagram liet ze weten te stoppen als burgemeester van Den Haag. Voor korte tijd nam locoburgemeester Boudewijn Revis de taken waar tot het aanstellen van Johan Remkes als waarnemend burgemeester.

23 kandidaten

In totaal hadden 23 kandidaten gesolliciteerd op de functie; negentien mannen en vier vrouwen. Zowel Richard de Mos van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos als Bert Blase (waarnemed burgemeester Heerhugowaard) gaven openbaar te kennen het burgemeesterschap te ambiëren zij werden in een eerder stadium afgewezen voor de functie. De overgebleven kandidaten zijn geheim gebleven, zoals gebruikelijk in deze procedure.