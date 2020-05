Economic Board The Hague: “Stad heeft behoefte aan een adempauze”

Haagse gemeenteraad kiest nieuwe burgemeester Den Haag

In theater Diligentia wordt donderdagavond door de Haagse gemeenteraad in een besloten vergadering de nieuwe burgemeester van Den Haag gekozen. Op Den Haag FM en Radio West is een speciale uitzending hieromtrent te volgen, ook is er een extra uitzending te volgen op Den Haag TV.

Door Chris van der Helm werd na 10 uur in de avond bekendgemaakt dat Jan van Zanen de burgemeester wordt van Den Haag, hij heeft diezelfde functie nu in Utrecht.

Een nieuwe burgemeester (voorgedragen…). Alvast welkom in Den Haag Jan van Zanen! Maar ook belangrijk; we zijn weer in een theater! 🎭. pic.twitter.com/qxnnk3VhEE — Robert van Asten (@RvanAsten) May 28, 2020

De minuten worden afgeteld…

Rond 22:00 uur is duidelijk geworden dat de deuren zijn geopend, de pers mag naar binnen voor bekendmaking van de naam van de nieuwe burgemeester.

In Diligentia is beweging. Journalisten mogen de zaal in. Bijna wordt bekend gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt, als het aan de gemeenteraad ligt. — Maarten Brakema (@Abrakemabra) May 28, 2020

Eerder was het de bedoeling dat rond half tien bekend zou worden wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt, echter is er rond 21:55 uur nog geen witte rook vanuit Diligentia.

Nog even en we hebben eerder de uitslag van de verkiezingen in Suriname dan de naam van de nieuwe burgemeester van Den Haag. #denhaagtv — Marko Fehres (@markofehres) May 28, 2020

John van Zweden geeft op Twitter aan te hopen dat oud-GroenLinksleider Paul Rosenmöller niet de nieuwe burgemeester wordt, over Hubert Bruls is de Hagenaar gematigder van toon.

Als het maar niet Paul Rosenmöller word !!! #burgemeester #DenHaag — John van Zweden (@johnvanzweden) May 28, 2020

In het centrum van Den Haag trof verslaggever Lieuwe van Slooten een stel fenomenale gasten om te speculeren over de toekomstig burgemeester van Den Haag.

Hoe gaat het? “Het gaat fenomenaal”

Ook dit Haagse icoon gevraagd over de nieuwe burgemeester van Den Haag. Verslag op @DenHaagFM en @omroepwest pic.twitter.com/DM9M2yHYmi — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) May 28, 2020

In januari werd de Eindhovense burgemeester Jorritsma in januari al gevraagd of hij geschikt zou zijn voor het Haagse burgemeesterschap. Hij zei tegenover Studio 040 het volgende: “Als ze een goede burgemeester willen, moeten ze bij mij zijn.”

Dit zei burgemeester Jorritsma van Eindhoven in januari over het burgemeesterschap van Den Haag https://t.co/BtHxPYMnUt — Tjerk Langman (@TjerkLangman) May 28, 2020

Vanaf maandag 1 juni mogen theater 30 gasten ontvangen, donderdagavond zijn er 45 verzameld in Diligentia. De raadsleden vergaderen nog steeds over de kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag.

Inmiddels is de nieuwsuitzending op Den Haag TV en TV West begonnen, kijk hier mee.

Wie wordt de nieuwe burgermeester van Den Haag? 💚💛 pic.twitter.com/8mzcHju4Gv — Orac_Holtenstraat (@holtenstraat) May 28, 2020

Verslaggever Henk Ruijl is inmiddels binnen bij Diligentia, nog slechts één deur scheidt de journalistiek van de raadsleden.

Nog een deur (en een beveiliger) scheidt ons van de bekendmaking van de nieuwe burgemeester van Den Haag in theater @Diligentia @omroepwest @DenHaagFM @Newsroom070 pic.twitter.com/s5aJVc9usA — Henk Ruijl (@Henkruijl) May 28, 2020

Ook al wordt zijn naam genoemd als potentiële nieuwe burgemeester, bij L1 zegt Hubert Bruls niet te denken dat hij de burgemeester van Den Haag wordt.

"Ik denk niet dat ik de nieuwe burgemeester van Den Haag word", aldus Hubert #Bruls in het L1-programma AvondGasten.

Met dat tactische antwoord kan het nog alle kanten op. Kan Rankovic nog iets van leren 😉#DenHaag pic.twitter.com/MG04QnE27u — Maurice de Heus (@MauriceDeHeus) May 28, 2020

Journalisten van omroep West en Den Haag FM mochten rond tien voor negen weer bij Diligentia naar binnen. De deur waarachter raadsleden vergaderen is vooralsnog gesloten.

Beweging bij @Diligentia pers mag naar binnen. Hebben we een burgemeester? @omroepwest @DenHaagFM op onderzoek uit. — Henk Ruijl (@Henkruijl) May 28, 2020

Voor aanvang van de raadsvergadering werd duidelijk dat een groot deel van de raadsleden nog geen idee heeft wie de kandidaten zijn. Nachtburgemeester in ruste René Bom stelt tegenover mediapartner Omroep West dat zijn naam genoemd is. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Chris van der Helm, liet vooraf weten nog niets te zeggen op camera.

🆕 | Wie wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag? De raadsleden hebben nog geen flauw idee… 'Ha! Dat ga ik nog niet zeggen.' pic.twitter.com/4ysafFZaVQ — Omroep West (@omroepwest) May 28, 2020

Aankomst raadsleden bij theater Diligentia

Foto’s: Richard Mulder

In totaal hebben 23 personen gesolliciteerd naar de functie, waaronder 19 mannen en vier vrouwen. Enkel van Bert Blase en Richard de Mos is bekend dat zij hebben gesolliciteerd, zij maakten dat zelf publiek bekend. De vertrouwenscommissie onder leiding van Chris van der Helm heeft die selectie uitgedund tot twee kandidaten waaruit de raad zal kiezen. De uiteindelijke kandidaat zal worden voorgedragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doorgaans wordt de keuze van de gemeenteraad overgenomen.

Een van de laatste wandelingen. Vanavond kunnen we de Burgemeester van Den Haag "kiezen" voor zes jaar, hopelijk. pic.twitter.com/4BQ0DRI2rk — Tahsin Çetinkaya (@tahsinnet70) May 28, 2020

Er wordt in Theater Diligentia vergaderd zodat de raadsleden voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. Eerder vergaderde men daarom al in de hal van het Atrium, maar omdat een deel van de vergadering besloten zal zijn is er gekozen voor een andere locatie.

Rij 11, stoel 25. Dat is mijn plek vanavond in @Diligentia. Ben benieuwd naar de voorstelling: Cabaret, stand-up comedy en kleinkunst. — Peter Bos (@HSPeterBos) May 28, 2020

Den Haag is op zoek naar een nieuwe burgemeester sinds het vertrek van Pauline Krikke in oktober vorig jaar. Zij stapte op na het onderzoeksrapport over de vonkenregen op Scheveningen.

Johan Remkes is sindsdien waarnemend burgemeester van de stad. Remkes heeft meermaals aangegeven per 1 juli 2020 te willen vertrekken.

Het zindert in de stad. Den Haag, @Diligentia en de verkiezing van de nieuwe burgemeester. Beveiligers voor de deur. Raadsleden zojuist naar binnen. Zij weten nu bijna de twee namen. Nu wij nog. @omroepwest @DenHaagFM pic.twitter.com/VNbzNbsVGT — Henk Ruijl (@Henkruijl) May 28, 2020

In de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Den Haag bleek dat de opvolger van Krikke behoorlijk wat kwaliteiten in huis moet hebben.