LIVEBLOG: Florence woonzorgcentrum Jonker Frans ontvangt weer bezoek

Foto: Henriette Guest

The Hague Beach Stadium wordt openluchtstadion voor sportverenigingen

Haagse sportscholen en sportverenigingen kunnen vanaf donderdag hun trainingen aanbieden in het The Hague Beach Stadium op Scheveningen. Het sportstadion is coronaproof gemaakt en van de gemeente mag de locatie verhuurd worden tegen sterk gereduceerde tarieven. Lees ,u>hier,/u> verder.

Woonzorgcentrum Jonker Frans ontvangt weer bezoek

Vanaf deze week mogen verpleeghuizen met strikte maatregelen bezoekers ontvangen. Door de GGD geselecteerde verpleeghuizen mogen per bewoner één vaste bezoeker ontvangen. In de regio Haaglanden is dat woonzorgcentrum Jonker Frans. “De bezoekers waren uitgelaten toen ze het nieuws hoorden en zijn blij dat ze het woonzorgcentrum met veel maatregelen mogen bezoeken. Voor vandaag staan er tien bezoeken op de planning. We hebben tijdsloten van een half uur, waarbij de ontmoeting zelf 20 minuten duurt. Zo kunnen we gedoseerd in korte tijd mensen toegang geven”, vertelt manager Zorg Eddy Lieferink in Haagse Ochtendradio.

Ook Hanneke Laura in line-up Lucky Thirty Festival

De hele week tellen we af… 1 juni worden de coronamaatregelen versoepeld: een terrasje pakken, weer uit eten en een museum of andere culturele instelling bezoeken. Op 1 juni kan het weer! In Den Haag wordt dit extra bijzonder gevierd met het eerste popfestival tijdens deze coronacrisis, het Lucky Thirty Festival in het Zuiderparktheater. Vandaag spraken we met de enige vrouwelijke act van het festival, namelijk Hanneke Laura. “Ik heb er onwijs veel zin in, het zal weer wennen zijn na drie maanden niet op het podium gestaan te hebben”, vertelt Hanneke Laura in Haagse Ochtendradio.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag?

Er is een spannende dag aangebroken voor Den Haag; vanavond wordt bekent gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Den Haag is. Maar… hoe wordt je nu eigenlijk burgemeester? “Als burgemeester ben je een boegbeeld voor de stad. De burgemeester heeft dan wel niet zo veel te vertellen in het reilen en zeilen van de politiek, maar is wel het gezicht van het lokale bestuur. Als je wilt solliciteren kun je een brief sturen naar de commissaris van de koning, Jaap Smit, waarna er een voorselectie en een onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk gaat de sollicitatiecommissie van de gemeente beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent. Uiteindelijk blijven er twee kandidaten over die vanavond zullen worden voorgesteld aan de gemeenteraad. De kandidaten zijn daar zelf niet bij”, legt politiek commentator John Bijl uit in Haagse Ochtendradio.

