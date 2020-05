Pas in de loop van 2021 weer grote voorstellingen in Circustheater

OM eist zeven jaar cel na fatale beroving

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Groningen zeven jaar gevangenisstraf tegen de 32-jarige man uit Den Haag geëist voor een beroving waarbij het slachtoffer omkwam. Tegen een 33-jarige medeverdachte eiste de officier een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het slachtoffer zou eind oktober 2018 naar China afreizen. Hij maakte een afspraak met de twee verdachten om geld te wisselen naar Chinese valuta. De 32-jarige verdachte zou tienduizenden euro’s contant geld krijgen en zelf ter plekke Chinese yuan laten overmaken op de Chinese rekening van de Hoogeveense man.

Op het moment dat de Hagenaar het geld in handen kreeg ging hij er echter vandoor in zijn auto. De restauranthouder en een zwager probeerden de auto tegen te houden en grepen die vast. De Hoogevener werd tientallen meters meegesleept, tot de auto met een snelheid van 61 kilometer per uur op een muurtje botste. Hierbij kwam de restauranteigenaar om het leven. De rechtbank in Assen doet op 11 juni uitspraak.