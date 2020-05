Pas in de loop van 2021 weer grote voorstellingen in Circustheater

Musicalproducent Stage Entertainment, die onder andere de voorstellingen maakt voor het Circustheater in Scheveningen, gaat de programmering flink omgooien vanwege de coronacrisis. Zo is ANASTASIA dit jaar niet meer te zien en wordt de voorstelling Aladdin ook uitgesteld. Dat betekent dat er pas in de loop van 2021 weer voorstellingen zullen zijn.

Stage Entertainment heeft dit besluit moeten nemen vanwege het kleine perspectief op een financieel gezonde heropening van de theaters. Meerdere theaters worstelen met dezelfde problematiek. De theaters staan ook niet te trappelen om op 1 juni te beginnen met een publiek van maximaal dertig mensen, want dat is financieel niet rendabel. Ook met honderd man is dat nog maar de vraag.

“Inmiddels zijn onze theaters drie maanden gesloten en kunnen onze voorstellingen niet gespeeld worden”, zegt Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment. “Een trieste situatie, waaraan helaas voorlopig geen einde lijkt te komen. Sterker nog, het lijkt erop dat onze branche als laatste aan de beurt is, om weer open te kunnen gaan.” Verlinde voelt zich daarom genoodzaakt in te grijpen in de programmering.

Uitstel musicals

De musical ANASTASIA zal daardoor dit jaar niet meer te zien zijn in het Circustheater. De voorstelling wordt in de loop van 2021, wanneer het weer verantwoord is om voorstellingen voor een groep groter dan 100 personen te spelen, hervat. Bezoekers die voor deze voorstellingen tickets hebben geboekt, krijgen een speciale voucher, waarmee zij kosteloos hun tickets kunnen omboeken naar een datum naar keuze.

De première van Aladdin, die gepland stond voor het najaar van 2020, wordt een jaar uitgesteld en zal op zijn vroegst vanaf het najaar 2021 in het Circustheater te zien zijn. De herziene programmering gaat uit van een geleidelijke opening van de shows en theaters, zodat het publiek weer langzaam opgebouwd wordt.