‘Politie schiet man met hakbijl neer op Scheveningen’

Op de Neptunusstraat op Scheveningen zou de politie een man hebben neergeschoten. De man zou met een hakbijl hebben rondgelopen en verschillende mensen hebben verwond.

Een deel van de Neptunusstraat is afgezet met rood-wit lint. In de straat is veel politie aanwezig. De man zou twee mensen verwond hebben met een hakbijl, waarna hij door de politie is neergeschoten.

Volgens de NOS doet de rijksrecherche onderzoek naar het incident. Het Openbaar Ministerie, die het woord voert over deze zaak zegt niet te kunnen bevestigen dat er geschoten is. ‘Mocht dit het geval zijn dan zal de Rijksrecherche onderzoek doen. Maar het is nog veel te vroeg, we weten niet wat er aan de hand is’, aldus de woordvoerder.

Ziekenhuis

Een ambulance zou onder politietransport een slachtoffer hebben vervoerd naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.