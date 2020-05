Scheveningse vissers zoeken met netten naar lichaam Mathijs

Twee Scheveningse vissersschepen hebben donderdagmiddag in en voor de havenmond van Scheveningen gezocht naar het lichaam van de vermiste surfer Mathijs (23) uit Delft. Met speciaal geprepareerde netten gingen de vissers heen en weer door de havenmond. De zoekactie leverde uiteindelijk niks op.

Er was al eerder gezocht in de havenmond door onder meer de KNRM, de brandweer en SAR Nederland met duikers, sonar-apparatuur en drones. Daarbij werd Mathijs niet gevonden. De vissers hoopten door met de netten over de bodem te slepen het lichaam alsnog boven water te halen. Of het lichaam in de havenmond ligt is niet zeker. Gisteren hebben meerdere vissers ook op zee bij het vissen speciaal uitgekeken naar Mathijs.

Aan de zoekactie deed onder meer de Sch-43 mee. Een aantal mensen van SAR-Nederland was mee aan boord. De netten van de garnalenvisser waren speciaal aangepast om een lichaam te kunnen oppikken. Het schip voer heen een weer tussen de twee havenhoofden, waarbij de netten aan beide zijden van het schip over de bodem werden gesleept. De zoekactie duurde ruim twee uur.