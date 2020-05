Wethouders Utrecht: Jan van Zanen heeft hier diepe indruk gemaakt

Meer in

Het stadsbestuur van Utrecht had graag gezien dat Jan van Zanen nog een tijd was doorgegaan als burgemeester. De wethouders gunnen de 58-jarige VVD’er de stap naar Den Haag, waar hij donderdag is voorgedragen, wel van harte.

“Als burgemeester heeft hij diepe indruk gemaakt in Utrecht. Met Jan van Zanen krijgt Den Haag een hele betrokken burgemeester die hart heeft voor alle inwoners en ondernemers in de stad”, stellen de wethouders van Utrecht in een korte verklaring.

Van Zanen blijft tot en met juni burgemeester van Utrecht.