Zo wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag gekozen

Donderdagavond wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag gekozen. In Theater Diligentia komt de gemeenteraad om 19.30 uur bijeen om de overgebleven kandidaten gepresenteerd te krijgen en te stemmen over de opvolger van Pauline Krikke. De besloten vergadering vindt in Theater Diligentia plaatst omdat zij over een geluidsdichte zaal beschikken die groot genoeg is om de 45 raadsleden anderhalve meter afstand te laten bewaren. De zaal moet geluidsdicht zijn om te voorkomen dat de namen van de kandidaten op straat komen te liggen. Net als bij het solliciteren naar andere banen is het niet gebruikelijk dat je als kandidaat weet wie de andere sollicitanten zijn. Maar de rest van de sollicitatieprocedure… Hoe gaat dat eigenlijk?

In januari heeft de vertrouwenscommissie een profielschets opgesteld met eisen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. “De burgemeester heeft dan wel niet zo veel te vertellen over het reilen en zeilen van de politiek, maar is wel het gezicht van het lokale bestuur. Als je wilt solliciteren kun je een brief sturen naar de commissaris van de koning, Jaap Smit, waarna er een voorselectie en een onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk gaat de sollicitatiecommissie van de gemeente beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent. De twee overgebleven kandidaten worden vanavond aan de gemeenteraad bekendgemaakt”, legt politiek commentator John Bijl uit in Haagse Ochtendradio.

Rachid Guernoui zat in de vertrouwenscommissie toen Pauline Krikke tot burgemeester werd verkozen. Hij kijkt terug op een bijzondere tijd. “Samen met de andere leden van de commissie ga je op zoek naar de bekendste en misschien wel belangrijkste bestuurder van Den Haag. De voorzitter van de vertrouwenscommissie krijgt tijdens de vergadering het woord, waarin hij vertelt welke kandidaten over zijn en waar de voorkeur van de commissie naar uit gaat. Vervolgens overleggen de fracties met hun leden over waar hun stem naartoe gaat. De kandidaat met de meerderheid van de stemmen wordt de nieuwe burgemeester”, vertelt Guernoui in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Foto: Henriette Guest

Luister hier naar het gesprek met John Bijl.

Luister hier naar het gesprek met Rachid Gernoui.