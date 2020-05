De Mos overweegt terugkeer in landelijke politiek: “Heb met meerdere partijen contact”

Nadat bekend is geworden dat Utrechter Jan van Zanen wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag sprak presentator Rob Kemperman met Richard de Mos van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Een gesprek over Van Zanen en de ambities van Richard zelf.

Als het aan Hart voor Den Haag/ Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos ligt dan gaat de nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, vanaf 1 juli snel de stad ontdekken. “Hij moet de wijken in en de verschillen en achtergronden van Den Haag leren kennen. Van Duindorp tot de Schilderswijk”, zo stelt Richard in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De Mos is te spreken over de kwaliteiten van Van Zanen. “Ik moet wel zeggen dat het een man is met ruime ervaring, dat is goed voor de stad. Maar hij moet zich wel gaan bewijzen, hij moet laten zien dat ie groen-geel bloed heeft.”

Dat Jan overstapt vanuit Utrecht snapt Richard wel. “Als je in Utrecht verlengd en je krijgt Den Haag op een presenteerblaadje dan is de overgang snel gemaakt als je die kans krijgt. Den Haag is natuurlijk een mooiere stad.” In Utrecht vindt men het jammer om hun burgervader te zien vertrekken. “Ik heb meerdere reactie vernomen vanuit Utrecht dat mensen het jammer vinden. Dat is een goed teken, want als de vlag uit gaat bij een vertrek dan heeft iemand het niet goed gedaan. Bij Van Zanen is het wel zo dat Utrechters zeggen dat het ons burgemeester is geweest. We hopen dat we over een aantal jaren hetzelfde kunnen zeggen in Den Haag, dan heeft ie het goed gedaan.”

Op Den Haag FM spreekt De Mos de hoop uit dat ‘Jan van de gemeente’, zoals hij in Utrecht genoemd wordt, ook in Den Haag benaderbaar blijft. Ook in de raadszaal: “Benaderbaar en iemand die de raad met een vleugje humor kan voorzitten en dat hij samen met de raad en het college de stad verder vooruit wil helpen.”

Eigen ambities De Mos

Op de dag dat we Richard spreken, 29 mei 2020, is het exact twee jaar terug dat hij als onderhandelaar het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks presenteerde, maar de oud-wethouder denkt daar niet met veel weemoed aan terug. “Het is jammer dat we niet meer in het stadsbestuur zitten. Dat is vooral jammer voor Den Haag. Ik ben een man van vooruitkijken. Over twee jaar zijn er weer verkiezingen en dan willen we weer de grootste worden en weer terugkomen in het stadsbestuur.”

Vooruitkijken lijkt het mantra van De Mos te zijn, er komt een boek aan en in het AD liet hij doorschemeren dat ook de landelijke politiek naar hem lonkt. “Een aantal partijen heeft bij me geïnformeerd. Ik ben nu aan het kijken of er een mogelijkheid is. Al heeft de lokale politiek prioriteit, maar het zou kunnen dat ik landelijk iets ga doen.” Zelf verwacht hij dat het niet moeilijk zal zijn om het werken in de landelijke en lokale politiek te gaan combineren. “Ik heb het twee jaar op een hele goede manier kunnen doen als Kamerlid en raadslid. Het was een combinatie die mij goed lag en het kon elkaar versterken.”

Een wethouderspost zou die combinatie kunnen bemoeilijken, al heeft De Mos nog niet de knoop doorgehakt of hij opnieuw wethouder zou willen worden. “Ik zeg nooit nooit. In de politiek is niks zeker. Wethouder worden is geen doel op zich. Het gaat erom dat de partij weer bestuurt straks.” De Mos wilde nog niet zeggen welke partijen contact met hem hebben opgenomen. “Ik heb met meerdere partijen contact. In de zomer wil ik een goede keuze gaan maken of ik het doe of niet. Als ik meedoe met verkiezingen dan moet het wel een succesformule worden.” Dat betekent niet dat kleine partijen zijn uitgesloten. “Het is niet zo dat kleine partijen geen invloed kunnen uitoefenen natuurlijk.”

Luister hier naar het gesprek met Richard de Mos op Den Haag FM.