News updates relating to the coronavirus in The Hague

Grote Marktstraat fietsvrij, strandcoaches en coronacirkels tijdens Pinksterweekend

Het wordt steeds drukker in Den Haag. Door het mooie weer en de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen gaan meer mensen naar buiten. En waar veel mensen samen zijn, is het steeds lastiger 1,5 meter afstand houden. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) start dit weekend met een aantal maatregelen om te kijken hoe het de komende tijd samen verantwoord houden.

Bredemeijer: “Een ding is zeker: de drukte zal verder toenemen. In onze mooie, groene stad aan zee is plek voor iedereen, het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat we die veilig en verantwoord gebruiken. Vermijd drukte, kom lopend of op de fiets en geef anderen ook de ruimte. Kortom: houd een beetje rekening met elkaar. Met deze maatregelen helpen we daarbij.”

In het Zuiderpark wordt geëxperimenteerd met coronacirkels in het gras die 1,5 meter afstand creëren voor tijdens het picknicken. Op het strand en in de binnenstad worden (fiets)coaches ingezet om bezoekers tips te geven en te wijzen op de regels en er zijn looproutes aangebracht op verschillende plekken in de stad, op de boulevard zelfs met palmbomen. Ook de gemeentelijke handhavers zijn uiteraard aanwezig. Tot en met maandag wordt de Grote Marktstraat fietsvrij gemaakt om ruimte te geven aan het winkelend publiek. Een alternatieve fietsroute is de Amsterdamse Veerkade.

Bredemeijer: “Op allerlei manieren gaan we de komende dagen handige geheugensteuntjes aanbrengen in de buitenruimte. Van strandcoach tot pop-up-fietsplek en van verkeersregelaar tot graffiti-belettering op straat. Ook maken we de Grote Marktstraat fietsvrij. Maar bovenal doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners. Staan er lange rijen voor winkels of strandopgangen? Keer om, en kom later terug. Houd het veilig voor iedereen.”

De ervaringen worden van dag tot dag gemonitord en zo nodig aangepast. Na het Pinksterweekend vervallen de maatregelen en worden daarop opnieuw acties ingericht voor het weekend daarop.