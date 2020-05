Henk Westbroek: “Jullie hebben het getroffen met Jan van Zanen”

Wanneer je het aan Utrechter Henk Westbroek vraagt dan heeft Den Haag met de voordracht voor Jan van Zanen als nieuwe burgemeester een goede keuze gemaakt. “Ik vind dat jullie het enorm getroffen hebben”, zegt Henk in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De afgelopen zes jaar was Van Zanen burgemeester van de woonplaats van de zanger. “Het is mijn buurman. Het is een hele aardige man, hij kan ontzettend goed naïef spelen. Dus hij laat je leeglopen en dan blijkt dat hij alles gelezen heeft en dat hij het beter weet dan jij. Ook is hij heel toegankelijk.”

“De meeste burgemeesters gaan toch graag om met mensen uit de hogere klasse. Maar Jan van Zanen is de zoon van een klein kruideniertje. Hij heeft een enorm zwak voor wat dan in Nederland de gewone man heet. Daar kan ie mee praten, hij is er vriendelijk voor en als ie ze een plezier kan doen dan doet ie het. Jullie hebben het ontzettend getroffen”, zo stelt Westbroek. “De een treft het en de ander heeft pech.”

Bij het beschrijven van ‘Jan van de gemeente‘ spreekt Henk van een ouderwetse liberaal: “Dat wil zeggen; hij is van leven en laten leven. Als je vindt dat je iets moet doen dan vindt hij dingen al gouw goed, als je er maar niemand maar lastig mee valt.” Ook voor geijkte burgemeesterstaken is Van Zanen zeer geschikt vindt Henk: “Hij neemt geen lullig bosje bloemen mee als je 100 wordt.” Daarnaast bleek Jan in Utrecht zeer benaderbaar. “Hij houdt een spreekuur, iedereen is welkom en hij luistert ook gewoon. Hij neemt de tijd voor je en is aardig.”

Ook al heeft de Haagse gemeenteraad 15 verschillende fracties, het is volgens Henk niet aannemelijk dat dat een probleem zal worden. “Ach, da’s overal hetzelfde. In alles steden zitten franchises van landelijke partijen. De partijen zullen niet anders zijn dan in Utrecht. De variabele is de lokale partij, bij jullie Groep de Mos. Maar ook met Richard zal ie prima door een deur kunnen.”

De burgemeester van Utrecht heeft onze stad ingewisseld voor Den Haag. Jan- zo mag ik hem noemen- was de beste burgemeester die Utrecht sinds tientallen jaren had. Gefeliciteerd den Haag. — henk westbroek (@henkwestbroek) May 28, 2020

Luister hier naar het gesprek met Henk Westbroek op Den Haag FM.