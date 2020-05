Kleine kroegen worstelen met anderhalve meter: ‘Ik ben horecavrouw, geen politieagent’

De rolmaat ligt binnen handbereik. Judith Stibbe van Café de Oude Mol in Den Haag breekt haar hoofd over de anderhalve meter-regels, nu de horeca maandag haar deuren weer mag openen. Het betekent voor deze kleine kroeg dat er maximaal tien mensen binnen kunnen zijn en dat is een hoge schatting.

‘Kijk, ik heb een horecazaak, ik ben geen politieagent, verpleegster die de temperatuur opmeet, portier. Ik verkoop drank en versnaperingen en kleine momenten van geluk, liefde, plezier en vrolijkheid. Anderhalve meter in een kroeg zoals die van mij, ik weet het niet’, zegt Stibbe.

De nieuwe regels roepen bij Judith meer vragen dan antwoorden op. ‘Stel je zit vol en er komt iemand van buiten die naar het toilet moet, hoe ga je dat tellen? Moeten wij handhaven? Veel gezelliger zal het er niet op worden denk ik, daar ben ik heel bang voor.’

‘Nieuwe regels zijn onrendabel’

Reserveren wordt verplicht als je naar de kroeg wilt. Lacherig zegt Stibbe: ‘Dan moet je bij de ingang gaan staan met je reserveringsboek en de temperatuur gaan opmeten. Ik begrijp dat je die vragen moet stellen, maar hier is het zo klein’.

‘Kijk, deze mini-buitenbar’, en ze wijst naar de vrolijke roze met harten versierde bar, ‘om aan alle regels te voldoen sta je met zijn tweeën buiten. Dat is toch helemaal niet rendabel. Maar, we gaan er wel het beste van maken, zo is het wel.’