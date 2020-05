LIVEBLOG: nieuwe burgemeester voorgedragen op aangepaste wijze vanwege coronamaatregelen

Jan van Zanen is door de Haagse gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van onze stad. Dat is gisteravond besloten in de raadsvergadering in Theater Diligentia. Voor deze plek is gekozen omdat de anderhalve meter afstand gehandhaafd moest worden. De raad vergaderde eerder al in het Atrium vanwege de coronamaatregelen, maar om privacyredenen was deze locatie niet geschikt.

Het is gebruikelijk dat Van Zanen ook daadwerkelijk zal worden benoemd. Het advies gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken waarna de nieuwe burgemeester officieel benoemd kan worden. Daarna ondertekent koning Willem-Alexander het koninklijk besluit. Jan van Zanen is nu nog burgemeester van de gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daarvoor was hij van 2005 tot en met 2013 december burgemeester van Amstelveen. Heel veel mensen in Utrecht zeggen dat hij de beste burgemeester voor hun tot nu toe is geweest.

GTST opnames op Kijkduin

Dik twee maanden zijn er geen film- en televisieploegen in Den Haag gesignaleerd. Maar nu de coronamaatregelen enigszins zijn versoepeld, worden er voorzichtig weer opnamen op locatie gemaakt: deze week streek een productieploeg van GTST neer bij Kijkduin. Het gaat om opnamen voor volgend seizoen, want na de aflevering van gisteren is de zomerstop aangebroken die pas eindigt op 31 augustus. Aan het begin van het nieuwe seizoen blijken sommige personages met de voeten in het zand te zitten, pal voor hun strandhuisjes dus in Kijkduin.

Jhilani Wijsman heeft veel nieuwe muziek gemaakt door meer tijd tijdens corona

De hele week hebben we al afgeteld… aftellen naar dat moment dat het weer mag: een terrasje pakken, weer uit eten en een museum of andere culturele instelling bezoeken. Op 1 juni 12 uur kan het weer! In Den Haag wordt dit extra bijzonder gevierd met het eerste popfestival tijdens deze coronacrisis, het Lucky Thirty Festival in het Zuiderparktheater.

We hebben deze week elke dag gebeld met een artiest die gaat optreden op Tweede Pinksterdag en we sluiten deze week af met singer songwriter Jhilani Wijsman: “Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik had de afgelopen periode door corona heel veel tijd en heb veel nieuws geschreven, dus dat ga ik allemaal uitproberen op het festival.”

Luister hier naar het interview met Jhilani Wijsman.



Circustheater voorlopig dicht

Stage Entertainment, die onder andere de voorstellingen maakt voor het Circustheater, gaat de programmering flink omgooien. Zo is ANASTASIA dit jaar niet meer te zien en wordt de voorstelling Aladdin ook uitgesteld. Dat betekent dat er pas in de loop van 2021 weer voorstellingen zullen zijn.

ROC Mondriaan zorgt dat alle studenten kunnen slagen

Ook praktijkonderwijs mag weer langzaam aan beginnen met leerlingen ontvangen. Voor ROC Mondriaan een hele klus om op alle Haagse scholen dit voor elkaar te krijgen vertelt Marcel van den Broek, onderwijsdirecteur van het ROC Mondriaan op Den Haag FM: “Voor kappers kan je nog poppen gebruiken als model, maar voor bijvoorbeeld kinderopvang of sportopleidingen of het organiseren van evenementen is het een stuk lastiger”.

Luister hier naar het interview met Marcel van den Broek.



Tweede Pinksterdag worden geen boetes door handhavers uitgedeeld

BOA’s gaan maandag als protest geen bonnen uitschrijven aan overtreders. Ze pleiten namelijk voor pepperspray en een wapenstok als verdedigingswapens. En dat op een spannende dag wanneer er veel versoepelingen plaats vinden die wel begeleid moeten worden.

The Hague Beach Stadium coronaproof voor buitensport

Haagse sportscholen en sportverenigingen kunnen hun trainingen aanbieden in het The Hague Beach Stadium. Het is coronaproof gemaakt en van de gemeente mag de locatie verhuurd worden tegen sterk gereduceerde tarieven.

Rijbewijzen langer geldig vanwege corona

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus dit jaar verlopen, blijven zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd.

Pubers mogen weer normaal trainen met contact

Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen vanaf maandag bij sporttrainingen weer normaal ‘spelcontact’ hebben. Dat stelt het Outbreak Management Team. De afgelopen tijd was contact tijdens sporttrainingen alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar.

