Nieuwe editie Straatnieuws Den Haag is buitenslaper-special

Hoewel Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam in het begin van de coronacrisis zware tijden beleefde komt vrijdag toch een nieuwe editie uit van de daklozenkrant. “De vorige editie is vier weken meegegaan in plaats van drie. We wilden wel weer een nieuwe editie maken, maar we wisten alleen niet hoe lang dat zou duren”, vertelt hoofdredacteur Natascha French in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De nieuwe editie van de krant is een buitenslaper-special. “We schetsen het beeld van steeds meer mensen die buiten slapen, in parken enzo.” Het gaat dan niet zomaar over het slapen op banken in parken. “Echt met tentenkampjes wel. En in leegstaande panden proberen mensen ook om onderdak te vinden.”

Ook is er een groot verhaal in de krant te vinden over het coronadorp bij het stadion van ADO Den Haag. Het dorp wordt nog niet gebruikt omdat er geen corona-besmettingen zijn onder daklozen. “Dat is best wel bijzonder. Ik heb de straatarts ook nog gesproken, die wist maar van een iemand die positief was getest. Het is wel bijzonder dat de daklozen niet getroffen zijn.” Verder zijn in de nieuwe daklozenkrant verhalen te vinden over hoe je lokale ondernemers kunt steunen. De krant is te koop bij verkopers op straat, daarnaast is hij ook online nog verkrijgbaar.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.