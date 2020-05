Ook voetballers ADO akkoord over tijdelijke salarisverlaging

ADO Den Haag heeft met de spelersgroep een akkoord bereikt over een tijdelijke salarisverlaging, vanwege gemiste inkomsten in de coronacrisis. Ook de directie, de stafleden en het overige personeel van de eredivisionist leveren voorlopig in.

De uitgangspunten van het collectieve akkoord van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) vormen de basis van de afspraken. Hoe meer mensen verdienen, hoe meer ze inleveren, met een maximum van 20 procent.

“Het is mooi dat er in de volle breedte van de club wordt meegedacht in deze lastige tijd”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO. “Dat is ook essentieel, want we worden hard geraakt door de coronacrisis. Daarom deden we in een eerder stadium ook al een beroep op de NOW-regeling. Natuurlijk zijn er nog steeds veel onzekerheden. Wanneer kunnen we bijvoorbeeld weer voetballen en wanneer zal dit weer met publiek kunnen? Wat in ieder geval wél zeker is, is dat we hier samen doorheen moeten komen. Wat dat betreft is dit een sterk signaal vanuit de hele club.”

“Voor ons was het van het begin af aan duidelijk en logisch dat wij met de club zouden meedenken in deze moeilijke periode”, vertelt aanvoerder Aaron Meijers. “Het is een onwerkelijke situatie en als spelersgroep zijn wij ons bewust van de impact van de coronacrisis op de club. Daarom staat iedereen achter dit akkoord. Daar wil ik nog aan toevoegen dat wij alle supporters en sponsoren zeer dankbaar zijn voor de steun en reacties die wij in deze tijd mogen ontvangen. We hopen dat zij ook goed door deze crisis komen.”